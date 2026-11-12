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Экономика РБ
БЕЛАРУСИ УБРАЛИ 97% ПЛОЩАДЕЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
10:57 13.11.2026
Уборочная кампания сахарной свеклы в республике вышла на финишную прямую. По оперативной информации Минсельхозпрода на 13 ноября, корнеплод выкопан со 105 тысяч гектаров, что составляет 97% от запланированных 109 тыс гектаров.
Валовой сбор сладкого корня уже достиг 5 миллионов 409 тысяч тонн при средней урожайности 514 центнеров с гектара. Основной объем урожая сформировали два региона-лидера: в Минской области накопали 1 миллион 938 тысяч тонн свеклы, а в Гродненской — 1 миллион 871 тысячу тонн. Существенную долю в общую копилку также добавила Брестская область с результатом в 992 тысячи тонн, тогда как в Могилевской собрали 529 тысяч тонн, в Гомельской — 44 тысячи, а в Витебской — 35 тысяч тонн.
Помимо свекловичных полей, сельскохозяйственные организации страны практически завершили сбор овощей открытого грунта. С 99 процентов отведенных площадей аграрии уже собрали 193 тысячи тонн овощной продукции при средней урожайности 337 центнеров с гектара.
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