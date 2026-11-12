Белорусские аграрии намолотили 11 млн. 449 тыс. тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы. Такие данные на 13 ноября привели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, учитывая результаты как крупных сельхозорганизаций, так и крестьянско-фермерских хозяйств.

Наиболее весомый вклад в общий каравай традиционно внесла Минская область, где собрали 3 миллиона 136 тысяч тонн зерна. Следом за центральным регионом идут Гродненская и Брестская области с показателями 2 миллиона 323 тысячи и 2 миллиона 64 тысячи тонн соответственно. Высокую динамику демонстрируют и восточные регионы страны: в Могилевской области намолотили 1 миллион 411 тысяч тонн, в Гомельской — 1 миллион 326 тысяч тонн, а в Витебской — 1 миллион 189 тысяч тонн.

Параллельно с уборкой зерновых в хозяйствах республики активно формируют кормовую базу и закладывают фундамент под будущий урожай. Так, кукуруза на силос уже полностью убрана с площади более одного миллиона гектаров, а общий объем заготовленных травяных кормов достиг 93 процентов от плана. Кроме того, аграрии почти полностью обеспечили себя минеральными удобрениями под весенний сев и подняли зябь на 73 процентах запланированных площадей.