Среди опрошенных жителей Минской области, которые совершали покупки в ноябре и декабре 2025 года, 31% покупали только в интернете. Еще 56% совмещали онлайн-покупки с походами в обычные магазины, показало исследование Яндекс Рекламы.

В ноябре и декабре 2026 года по Беларуси в целом покупки планирует 81% участников опроса. 44% из них рассчитывают потратить за сезон от 301 до 1 000 белорусских рублей, а 37% — до 300 рублей включительно.

Одна из самых популярных категорий в период распродаж — бытовая техника и электроника. По данным поисковых запросов в Яндекс Поиске за январь 2022 года-август 2026 года, большинство категорий бытовой техники и электроники чаще всего ищут в декабре. Смартфоны лидируют по поисковому интересу среди электроники, на них приходится больше всего запросов.

63% опрошенных покупателей в Беларуси сравнивают цены в разных магазинах, чтобы понять, насколько выгодна скидка. Каждый третий следит за тем, как меняется цена товара до распродажи, а каждый четвертый ориентируется на отзывы. Среди факторов, влияющих на выбор, итоговую цену отмечают чаще, чем размер скидки — 53% против 39%. Возможность быстро получить товар, в том числе до праздника, важна для 27% опрошенных, а бесплатная доставка — для 14%.

Чаще всего скидки ищут на маркетплейсах — их отмечают 61% покупателей. На сайтах интернет-магазинов — 54%, в обычных магазинах — 38%. Заполненные карточки товаров в Яндекс Картах помогают бизнесу поддерживать актуальную информацию среди клиентов. А возможности продвижения — выделиться на фоне конкурентов и увеличить количество посетителей в высокий сезон. Поисковыми системами для поиска скидок во время распродаж пользуются 74% покупателей. Среди них 59% сравнивают цены и предложения продавцов, 52% изучают характеристики, отзывы и обзоры, а 31% ищут адрес или часы работы магазина.

Покупатели узнают о распродажах из интернет-рекламы почти так же часто, как на сайтах магазинов — 48% и 47% соответственно. Среди всех опрошенных 35% обращают внимание на рекламу, когда сравнивают цены и предложения, а 28% — когда ищут идеи для покупок и подарков. Самыми привлекательными вариантами в рекламе участники считают скидки выше привычных (48%) и акции со вторым товаром в подарок (33%). Рекламодателям важно взаимодействовать с покупателями на каждом этапе пути к покупке: от первого запроса в Яндекс Поиске до ретаргетинга на пользователей, которые посмотрели товар, добавили его в корзину, но не завершили заказ.

Семь из десяти участников опроса отметили, что покупают на распродажах больше, чем планировали. Среди факторов, которые мотивируют на дополнительные покупки, 54% называют большую скидку, 40% — идею подарка близкому, а 28% — интересное предложение из рекламы. Ограниченный срок акции отмечают 11%.

Онлайн-опрос Яндекс Рекламы проходил в октябре 2026 года. В нем приняли участие 1 066 жителей Беларуси в возрасте от 18 до 55 лет.