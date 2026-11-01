В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2026 г. по сравнению с сентябрем 2026 г. составил 100,8%, с декабрем 2025 г. – 105,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары –100,5% и 104% соответственно, промежуточные товары – 101,4% и 108,1%, потребительские товары – 100,3% и 103,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2026 г. по сравнению с сентябрем 2026 г. составил 100,9%, с декабрем 2025 г. – 97,2%, в том числе в растениеводстве – 101,8% и 97,2% соответственно, животноводстве – 100,7% и 97,1% соответственно.

Индекс цен в строительстве в октябре 2026 г. по сравнению с сентябрем 2026 г. составил 99,7%, с декабрем 2025 г. – 109%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,1% и 111,3% соответственно, машины и оборудование – 100% и 104,4%, прочие работы и затраты – 97,3% и 111,1%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 98% и 108% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2026 г. по сравнению с сентябрем 2026 г. составил 100,2%, с декабрем 2025 г. – 106,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2026 г. по сравнению с сентябрем 2026 г. составил 100%, с декабрем 2025 г. – 104,7%.