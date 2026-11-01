Возможности комплексного применения инструментов Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) для повышения эффективности экспортной деятельности были впервые представлены в программе бизнес-курса «Путь экспортера», организованного Центром делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

В качестве спикеров в рамках двухдневного модуля «Продвижение товара» выступили три эксперта БУТБ: начальник управления ВЭД Ярослав Ковальчук, помощник председателя правления Александр Башлий и руководитель представительства биржи в Шанхае Алексей Дыкуша.

Первая презентация была посвящена роли биржевой торговли в продвижении белорусской продукции на экспорт. При этом особое внимание было уделено маркетинговым функциям БУТБ, сопровождению сделок и средствам минимизации рисков. По словам Ярослава Ковальчука, БУТБ уже давно предлагает участникам торгов более широкий набор услуг, чем классические товарные биржи, и на сегодняшний день представляет собой экосистему электронных площадок и сервисов, работающую как «одно окно» для решения всего спектра внешнеторговых задач.

«Аккредитовавшись на бирже, белорусский экспортер получает доступ к почти 10 тысячам иностранных компаний из 84 стран. Это готовый пул потенциальных деловых партнеров, что значительно сокращает время на освоение новых рынков, а вкупе с такими инструментами, как расчеты через счета биржи и контроль исполнения сделок, также сводит к минимуму сопутствующие риски», — отметил Ярослав Ковальчук.

В свою очередь Александр Башлий сосредоточился на практических аспектах использования биржевого механизма. Основываясь на примерах из реальной жизни, представитель БУТБ поделился опытом выхода на рынки Азербайджана, Великобритании, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, а также стран Африки. В частности, детально рассмотрены основные сложности, с которыми можно столкнуться в торговле с резидентами указанных государств, и то, как биржа помогает их преодолевать.

«Для каждого рынка с учетом его особенностей биржа предлагает кастомизированные решения, обеспечивающие требуемый результат. Такой подход позволил, к примеру, менее чем за 3 года в 2,5 раза увеличить биржевой товарооборот с Узбекистаном, наладить регулярные поставки белорусского сахара в Монголию и вывести Азербайджан в тройку крупнейших покупателей продукции деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь», — рассказал помощник председателя правления БУТБ.

Глава шанхайского офиса биржи Алексей Дыкуша также сделал акцент на прикладных вопросах биржевой торговли и дал ряд полезных советов по ведению бизнеса в Китае. Среди прочего рекомендуется грамотно выстраивать ценовую политику, ориентируясь на актуальные биржевые котировки и индексы, следить за изменениями конъюнктуры биржевого и внебиржевого рынков, а в ходе торгов — оперативно отвечать на встречные заявки китайских трейдеров.

«Во взаимодействии с китайскими компаниями важно проявлять гибкость и при необходимости идти на компромисс. В этом случае шансы заключить выгодную сделку повышаются в разы. По итогам 10 месяцев объемы биржевой торговли между белорусскими и китайскими участниками увеличились на 14% в стоимостном выражении. Удельный вес экспорта из Беларуси в общей структуре биржевых транзакций составил 90%», — сообщил Алексей Дыкуша.