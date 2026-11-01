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Экономика РБ


МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИИ «ПОЛОЦКАЯ-330» УВЕЛИЧИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 14%


15:32 12.11.2026

Мощность подстанции «Полоцкая-330» после масштабной реконструкции увеличилась более чем на 14%, сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Торжественное открытие обновлённого энергообъекта в агрогородке Ветрино Полоцкого района прошло с участием министра энергетики Дениса Мороза. В рамках церемонии глава ведомства также вручил награды специалистам, внёсшим значительный вклад в реализацию этого проекта.

Поэтапная модернизация подстанции, которая работает с 1972 года, велась с 2023 года на действующем объекте без прерывания его функций. Сохранение бесперебойной работы было критически важным, поскольку этот энергоузел питает Полоцк, Новополоцк и такие крупные промышленные предприятия, как «Нафтан», «Полимир» и «Полоцк-Стекловолокно». Более того, подстанция интегрирована в общую сеть с Лукомльской ГРЭС, БелАЭС и энергосистемой России.

Благодаря проведённым работам суммарная мощность трансформаторов выросла с 525 до 600 МВА. На объекте полностью заменили электротехническое оборудование и внедрили передовые системы защиты, автоматики и управления. Применённые технические решения теперь позволяют проводить ремонтные работы без отключения присоединённых линий электропередачи.

Такое технологическое усиление напрямую отвечает современным вызовам отрасли, главным из которых остаётся устойчивый рост электропотребления в республике. Как отметил во время церемонии Денис Мороз, в 2025 году объём потребления превысил 43 млрд кВт•ч, а по итогам 2026 года прогнозируется на отметке 44 млрд кВт•ч и выше.

Положительную динамику формируют как промышленный сектор, так и бытовые потребители: в стране всё активнее используют электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения, а парк электромобилей уже насчитывает свыше 76 тысяч машин. «Для того чтобы весь этот объём электрической энергии предоставить конечному потребителю, необходимо развитие электросетевой инфраструктуры», — подчеркнул министр.
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