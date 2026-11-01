МТС ТВ обновляется и меняет имя на МТС Кино. За 10 лет видеосервис вырос в онлайн-кинотеатр, который входит в топ-5 самых популярных у белорусов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сервис ежемесячно он охватывает более 150 тысяч уникальных пользователей. Вместе с ребрендингом зрители онлайн-кинотеатра получат больше контента за прежнюю стоимость.

«Все эти 10 лет МТС ТВ был частью уютных вечеров и семейных ритуалов. Зрители собирались у экрана: смеялись, радовались, сопереживали героям. Мы видим, как меняются привычки пользователей, и меняемся вместе с ними: от простого телесмотрения — к онлайн-кинотеатру, который создает настроение, позволяет испытывать чувства и возвращаться за ними снова», — рассказывают в МТС.

Веб-версия онлайн-кинотеатра уже работает по адресу kino.mts.by. Постепенно обновляются приложения для смартфонов, планшетов и телевизоров. Также упрощается линейка услуг, а основная подписка МТС Кино теперь включает всю библиотеку фильмов и сериалов WINK и более 120 ТВ-каналов.

Онлайн-кинотеатр МТС Кино объединяет фильмы, сериалы и телеканалы в едином пространстве, избавляя зрителей от необходимости переключаться между разными приложениями. Чтобы вы не пропустили важную премьеру или любимую передачу, в сервисе предусмотрены удобный календарь напоминаний и архив эфиров, где прошедшие программы можно посмотреть в любое свободное время.

Пользоваться платформой удобно всей семьей, так как одна подписка позволяет одновременно запускать видео на пяти разных устройствах — от смартфона до телевизора. При этом функция мультискрин дает возможность поставить фильм на паузу на одном экране и продолжить просмотр с того же места на другом. Доступ к кинотеатру открыт из сети любого провайдера на территории Беларуси, а оплата привязана напрямую к балансу номера МТС, поэтому привязывать банковскую карту не потребуется.

Оценить все возможности платформы сейчас можно на особых условиях, приуроченных к 10-летию сервиса. Новым и действующим пользователям доступен месяц подписки «Все в одном» всего за 1 рубль, в которую входят свыше 120 ТВ-каналов, архив эфиров и библиотека из более чем 50 тысяч фильмов, сериалов и детских программ. Активировать акционную подписку можно с помощью USSD-запроса *553#.