Отмечаем рекордный рост в Беларуси внутреннего и въездного туристических потоков. Об этом заявил 12 ноября 2026 года первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, представляя промежуточные итоги выполнения ПСЭР-2030 на заседании Гродненского облисполкома с участием делегатов Всебелорусского народного собрания от региона, передает пресс-служба экономического ведомства.

Первый замглавы экономического ведомства отметил, что реализация туристического потенциала позволяет конвертировать историко‑культурное достояние Беларуси в ценный экономический ресурс. И у Принеманского края с богатым архитектурным наследием и живописными ландшафтами есть существенный резерв для развития этого направления.

По предварительным оценкам, к концу 2026 года доля туристической отрасли в ВВП страны достигнет 2,6 %, а экспорт туристических услуг вырастет на 20,6 %. Такие результаты стали возможны благодаря реализуемым мерам по развитию туристической сферы.

«Проведена масштабная работа по институциональному реформированию отрасли. С начала года функционирует Национальное агентство по туризму, выстроена исполнительная вертикаль. Разработан комплекс программных документов: госпрограмма «Туризм», Концепция развития туристической сферы и иные НПА.

Активно развивается инфраструктура гостеприимства и отдыха. Для поддержки таких проектов запущен специальный кредитный продукт «Туристический потенциал». За 9 месяцев 2026 года введено в эксплуатацию 16 крупных объектов.

Системно продвигается национальный туристический бренд. С этой целью инициирован конкурс на лучший туристический образ страны, организованы съемки популярных шоу, ознакомительные туры по Беларуси топ‑блогеров из Китая и других стран.

Развивается культурная составляющая туризма. Во всех регионах проходят крупные мероприятия: фестиваль национальных культур в Гродно, «Купалье» в Александрии, «Вераснёўскі фэст» в Жиличах и так далее.

Системная работа по реализации турпотенциала позволяет последовательно наращивать вклад туризма в экономику страны и укреплять позиции Беларуси на международном рынке туруслуг», – подчеркнул Иван Вежновец.