На сайте международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») опубликована программа. Среди спикеров — представители ключевых организаций мировой ИИ-индустрии. AI Journey пройдёт в Москве с 26 по 28 ноября при поддержке Альянса в сфере ИИ.

В день «Общество» (26 ноября) мероприятие пройдет в онлайн-режиме, а трансляцию можно будет посмотреть на сайте конференции. В сессии, посвященной одной из ключевых тем этого года – ИИ-агентам – китайский писатель-фантаст, соавтор книги «ИИ-2041. 10 образов нашего будущего» Цюфань Чен расскажет о будущей роли человека в этом новом мире, Андерсон Роша из университета Кампинос продолжит тему видением глобальных трендов и национальных подходов.

Дни «Бизнес» (27 ноября) и «Наука» (28 ноября) открыты для очного посещения.

Программа дня «Бизнес» охватит полный спектр прикладных тем — от глобальной повестки развития ИИ до нишевых отраслевых решений. Главная сцена AIJ Global станет площадкой для трека «От диалога к решениям», где будут анонсированы новейшие ИИ-продукты и выступления технологических лидеров. В студии AIJ Global развернётся программа стратегических обзоров внедрения ИИ-решений в ключевых секторах экономики. Параллельно пройдёт трек AIJ Deep Dive, посвящённый углублённому изучению профессиональных тем: «Технологический фундамент», «Отраслевые тренды», «Готовность к ИИ-трансформации».

На сцене выступят ведущие эксперты из Китая в области ИИ-агентов, облачных платформ и промышленного ИИ. Ван Лэй, экс-гендиректор направления ИИ-продуктов Tencent расскажет, как сделать результаты работы ИИ-агентов ключевой ценностью для бизнеса. Ли Тань, главный эксперт по корпоративным решениям в производстве и применению генеративного ИИ на предприятиях в ByteDance, экс-директор по цифровой трансформации в машиностроении Huawei, представит практический взгляд на переход от генеративного ИИ к агентной экономике. Опытом построения ИИ- и data-инфраструктуры поделится Ван Лун, основатель и CEO MatrixOrigin, экс-вице-президент Tencent Cloud. Спикер — один из ведущих китайских практиков в области облачных платформ, больших данных и ИИ.

Программу дня украсит выступление 16-летнего предпринимателя и разработчика в сфере ИИ Рауля Аджу. Спикер из Индии расскажет, как ИИ помог ему добиться успеха в бизнесе. Несмотря на юный возраст, он — студент, создатель контента с миллионами просмотров и более чем 500 000 подписчиков, а также преподаватель, обучивший свыше 500 000 человек в школах и вузах.

В треке AIJ Deep Dive Адель Миран (директор по управлению недвижимостью Dubai Holding Real Estate, основатель и CEO Miranco Innovation & AI Consultancy) расскажет о трансформации строительной отрасли под влиянием ИИ. А в дискуссии о женском голосе в ИИ и капитале для технологического роста примут участие Шику Гитау (основатель и CEO Qhala, Кения), Руби Синха (президент ТПП БРИКС, Индия), Льяра Оливейра (вице-президент, директор Instituto Mais Mulheres, Бразилия) и Алия Оспанова (генеральный директор «Центра поддержки цифрового правительства», Казахстан).

Программа дня «Науки» 28 ноября будет посвящена фундаментальным исследованиям и прикладным разработкам в области ИИ. На главной сцене представят «Взгляд в будущее» — дискуссии о долгосрочных перспективах ИИ в науке и презентации прорывных технологий от ведущих учёных. В студии AIJ Global исследуют «Горизонты науки» — открытия, формирующие новую реальность технологического прогресса. Параллельно развернётся программа углублённых научных треков AIJ Deep Dive: «Ядро ИИ», «Практический ИИ», «GenAI, агенты, физика ИИ». Валерий Бабушкин, Senior директор по Data & AI в BP, автор книги «Машинное обучение. Проектирование систем от идеи до реализации». Он расскажет о детерминизме как точке опоры в мире агентного ИИ. Опытом применения гуманоидных роботов на производстве, в логистике и городской среде поделится Люй Бо, ведущий китайский эксперт в области человекоподобной робототехники с обширным опытом реализации проектов совместно с BYD, Huawei и UBTech.

Передовой край науки ИИ раскроют в дискуссии «AI Horizons: переосмысливая будущее ИИ» и своих докладах члены Научного совета Международного альянса в сфере ИИ: Эссам Халим Хуссейн (Египет), Небойша Бачанин-Джакула (Сербия), Аджит Абрахам (Индия) и Гонзало Феррер (Испания).

Подробная программа доступна на сайте конференции, а зарегистрироваться на участие 27 и 28 ноября можно по ссылке .

AI Journey – это ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США. В ходе конференции будут подведены итоги международных онлайн-соревнований по искусственному интеллекту AI Challenge и AIJ Contest, а также ряда премий: Национальной премии «Лидеры ИИ» и первой в России профессиональной премии в области ИИ для сферы культуры и креативных индустрий AI Creative Awards.