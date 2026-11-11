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Экономика РБ


ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И НОВЫХ СТАНДАРТОВ ОБСУЖДАЮТ НА КОНФЕРЕНЦИИ «КАЧЕСТВО-2026» В МИНСКЕ


12:18 12.11.2026

Республиканская конференция «Качество-2026», приуроченная ко Всемирному дню качества, проходит сегодня в Минске, сообщает Telegram-канал Минпрома.

Форум объединил ведущих специалистов в области стандартизации, метрологии, аккредитации, оценки соответствия и системного менеджмента, а также представителя центрального аппарата Министерства промышленности.

В центре внимания экспертов — развитие национальной инфраструктуры качества в условиях новых технологических вызовов и растущей конкуренции на мировых рынках. Помимо внедрения цифровых решений в производственные процессы и разработки актуальных стандартов, участники детально рассматривают вопросы испытаний и сертификации продукции. Отдельный блок дискуссий посвящен повышению эффективности предприятий за счет применения передовых метрологических технологий.

Ожидается, что выработанные по итогам конференции рекомендации станут практической основой для дальнейшего укрепления отечественной промышленности. Их реализация позволит повысить конкурентоспособность белорусских товаров и ускорить технологическое обновление различных отраслей экономики.
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