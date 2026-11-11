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Экономика РБ
«БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В КАТАР
11:31 12.11.2026
Авиакомпания «Белавиа» снова запустит чартеры в Катар, сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Старт полетной программы по маршруту Минск-Доха-Минск намечен на 29 января 2027 года. Самолеты будут летать в этом направлении с интервалом в 10–11 ночей.
Такой график позволит туристам полноценно совместить пляжный отдых на морском побережье со знакомством с местным колоритом: прогулками по современной Дохе, посещением восточных рынков и проживанием в комфортабельных отелях.
Планируя поездку, путешественникам стоит учитывать, что отдельные авиабилеты в свободную продажу не поступят. Перелет будет доступен исключительно в составе готовых туристических пакетов, подробности и стоимость которых можно уточнить у консолидатора рейса — туроператора «Интерсити».
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