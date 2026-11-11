Заместитель министра экономики Мария Мажинская 12 ноября 2026 года на площадке Могилёвского облисполкома представила делегатам Всебелорусского народного собрания от региона предварительные итоги реализации Программы‑2030 в текущем году, передает пресс-служба экономического ведомства.

Заместитель министра сделала акцент на системном подходе к развитию человеческого капитала, реализации его потенциала на всех этапах жизни. Для этого реализуется три госпрограммы: «Беларусь интеллектуальная», «Общество равных возможностей», «Сбалансированный рынок труда».

По мнению Марии Мажинской, экономика начинается с образования, отвечающего её запросам, подготовки специалистов под потребности рынка труда. Ведь уровень качества кадров – актуальный вопрос, в том числе и для Могилевской области.

«Высокая квалификация невозможна без практики и непрерывного развития – поэтому мы увеличиваем долю практического обучения. На базе крупных предприятий создано 28 современных учебных мастерских, до конца года планируется открыть еще 22.

Стратегическим шагом к технологическому рывку станет подготовка специалистов на качественно новом уровне. Кузницей элитных кадров в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений станет Академия интеллектуальных технологий: с 1 сентября 27-го она примет первых студентов», – отметила замминистра экономики.

Мария Мажинская также рассказала о мерах по эффективному использованию трудового потенциала.

«Создаем условия по ускоренному выходу молодежи на рынок труда. Снижены сроки обучения по 640 профессиям, исключена необходимость обучения по 18 профессиям рабочих. Выстроено взаимодействие школ с предприятиями агропромышленного комплекса и системы ЖКХ.

Активно развиваем инфраструктуру для семей с детьми. В 2026-м построены 4 новые школы, в том числе одна – в Могилеве, еще 5 реконструировано. В детских садах открыто почти 1000 групп с гибкими режимами пребывания, что позволяет молодым родителям полноценно работать.

Большое внимание уделяется поддержке людей «серебряного» возраста. Важно задействовать их трудовой потенциал, дать возможность монетизировать накопленный опыт. В рамках профильного законодательства, Национальной стратегии «Активное долголетие–2030» создаются стимулы для продолжения их трудовой деятельности.

Наша цель – сформировать условия, чтобы каждый гражданин вне зависимости от возраста и места проживания мог в полной мере реализовать свой потенциал и вносить вклад в развитие страны, области, района», – резюмировала заместитель министра.