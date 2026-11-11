Министерство образования Республики Беларусь объявило конкурс на предоставление финансовой поддержки для поездки исследователей на зарубежные научные форумы и конференции, сообщает Telegram-канал профильного ведомства.

Инициатива призвана раскрыть научный потенциал молодых специалистов, повысить их публикационную активность и расширить международное сотрудничество.

Претендовать на получение средств могут научные работники и преподаватели вузов, подчиненных Минобразования, которые уже достигли высоких результатов в своей деятельности. При отборе кандидатов учитываются строгие возрастные ограничения: для докторов наук предельный возраст составляет 45 лет, для кандидатов наук — 35 лет, а для соискателей без ученой степени — 30 лет.

Помимо возрастного критерия, обязательным условием участия в конкурсном отборе является тематика научной работы. Исследования претендентов должны соответствовать приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности Беларуси, утвержденным на 2026–2030 годы.