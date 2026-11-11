|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
11:10 12.11.2026
Министерство образования Республики Беларусь объявило конкурс на предоставление финансовой поддержки для поездки исследователей на зарубежные научные форумы и конференции, сообщает Telegram-канал профильного ведомства.
Инициатива призвана раскрыть научный потенциал молодых специалистов, повысить их публикационную активность и расширить международное сотрудничество.
Претендовать на получение средств могут научные работники и преподаватели вузов, подчиненных Минобразования, которые уже достигли высоких результатов в своей деятельности. При отборе кандидатов учитываются строгие возрастные ограничения: для докторов наук предельный возраст составляет 45 лет, для кандидатов наук — 35 лет, а для соискателей без ученой степени — 30 лет.
Помимо возрастного критерия, обязательным условием участия в конкурсном отборе является тематика научной работы. Исследования претендентов должны соответствовать приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности Беларуси, утвержденным на 2026–2030 годы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2026
Курсы в банках
на 12.11.2026
Конвертация в банках
на 12.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте