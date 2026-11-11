В октябре 2026 года на рынке жилья Гродно выросли цены на все типы квартир, несмотря на общее снижение числа сделок по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

По итогам минувшего месяца в областном центре было продано 284 квартиры без учета сделок с долями. Покупательская активность оказалась на 50 сделок ниже, чем в сентябре, однако превысила прошлогодний уровень, когда в октябре 2025 года в городе оформили 274 договора купли-продажи.

На фоне такой динамики спроса средняя стоимость квадратного метра в Гродно достигла 1 089 долларов. С начала года этот показатель увеличился в среднем на 14 процентов.

Наибольшей популярностью у покупателей по-прежнему пользовались двухкомнатные квартиры, занявшие 46 процентов рынка. Второе место по объему продаж удержали трехкомнатные квартиры с долей в 31 процент, а замкнули тройку лидеров однокомнатные квартиры, на которые пришлось 19 процентов сделок.

Положительная ценовая динамика затронула каждый из представленных на рынке форматов:

Однокомнатные квартиры (54 сделки) подорожали за месяц на 4 процента, до 1 191 доллара за квадратный метр.

Двухкомнатные квартиры (131 сделка) прибавили в цене 5 процентов и в среднем продавались по 1 119 долларов за квадратный метр.

Трехкомнатные квартиры (88 сделок) также выросли на 5 процентов, достигнув отметки в 1 020 долларов за квадратный метр.

Многокомнатные квартиры от четырех комнат и более (11 сделок) подорожали на 4 процента, до 1 024 долларов за квадратный метр.

Общий рост стоимости жилья сопровождался в октябре рядом ценовых рекордов. Самый дорогой квадратный метр месяца зафиксирован на улице Магистральной, где новую монолитную однокомнатную квартиру 2022 года постройки площадью 40 квадратных метров реализовали по цене 1 800 долларов за метр.

Самым дорогим объектом по общей сумме сделки стала четырехкомнатная квартира площадью 103 квадратных метра в блочном доме 2020 года постройки на проспекте Янки Купалы, проданная за 168 000 долларов (1 630 долларов за квадратный метр). В этом же доме состоялась наиболее крупная сделка в сегменте трехкомнатных квартир стоимостью 127 000 долларов. Рекорд среди двухкомнатных квартир отмечен на улице Щорса, где жилье в доме 2017 года постройки обошлось покупателю в 85 000 долларов (1 605 долларов за квадратный метр).