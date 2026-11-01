Сеть почтовой связи Беларуси насчитывает более 3 900 объектов почтовой связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, основная часть почтовой инфраструктуры страны сосредоточена за пределами городов — в сельской местности функционирует 71% всех отделений связи. В целом услуги по пересылке отправлений, а также приему и доставке подписки на печатные издания в республике оказывают 28 лицензированных операторов.

Чтобы охватить жителей удаленных населенных пунктов и сократить очереди в отделениях, отрасль масштабирует выездное обслуживание. За 9 месяцев 2026 года через сервис «Мобильный почтальон», объединяющий почтовые и банковские операции вне офисов, клиентам оказано свыше 17,4 млн услуг.

Одновременно с мобильным форматом в стране расширяется сеть точек самообслуживания для быстрой приемки и выдачи посылок. Парк почтоматов уже превысил 242 единицы, а с помощью терминалов QR box, где заранее оплаченное в личном кабинете отправление оформляется по скану кода, за девять месяцев 2026 года переслано более 206,2 тыс. посылок.

Цифровая трансформация позволила национальному оператору закрепиться и на рынке онлайн-торговли. На собственном маркетплейсе «POST MARKET», который работает в промышленной эксплуатации с ноября 2025 года и ориентирован в том числе на отечественных производителей, пре