ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 3,9 ТЫС. ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ


16:17 11.11.2026

Сеть почтовой связи Беларуси насчитывает более 3 900 объектов почтовой связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, основная часть почтовой инфраструктуры страны сосредоточена за пределами городов — в сельской местности функционирует 71% всех отделений связи. В целом услуги по пересылке отправлений, а также приему и доставке подписки на печатные издания в республике оказывают 28 лицензированных операторов.

Чтобы охватить жителей удаленных населенных пунктов и сократить очереди в отделениях, отрасль масштабирует выездное обслуживание. За 9 месяцев 2026 года через сервис «Мобильный почтальон», объединяющий почтовые и банковские операции вне офисов, клиентам оказано свыше 17,4 млн услуг.

Одновременно с мобильным форматом в стране расширяется сеть точек самообслуживания для быстрой приемки и выдачи посылок. Парк почтоматов уже превысил 242 единицы, а с помощью терминалов QR box, где заранее оплаченное в личном кабинете отправление оформляется по скану кода, за девять месяцев 2026 года переслано более 206,2 тыс. посылок.

Цифровая трансформация позволила национальному оператору закрепиться и на рынке онлайн-торговли. На собственном маркетплейсе «POST MARKET», который работает в промышленной эксплуатации с ноября 2025 года и ориентирован в том числе на отечественных производителей, пре
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2026
валюта курс
EUR 3.3493
USD 3.0070
RUB 3.6402
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3506 -0.0201
USD 3.0070 +0.0051
RUB 3.6402 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3510 3.3520
USD 3.0060 3.0070
RUB 3.4600 3.6190
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1165
EUR/RUB 92.6500 97.0000
USD/RUB 83.0500 86.5956
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте