По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на 11 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Беларуси намолочено 11 млн 410 тыс. тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы.

Лидером по общему намолоту традиционно выступает Минская область, где собрали 3 млн 124 тыс. тонн. Второе место занимает Гродненская область с показателем 2 млн 312 тыс. тонн, а замыкает тройку лидеров Брестская область, на счету которой 2 млн 62 тыс. тонн. В Могилевской области намолотили 1 млн 404 тыс. тонн, в Гомельской — 1 млн 323 тыс. тонн, а в Витебской — 1 млн 185 тыс. тонн.

Одновременно с уборкой зерновых аграрии активно ведут заготовку кормов для животноводства. Кукуруза на силос уже убрана со всех запланированных площадей, которые составили 1001 тыс. га. Всего в закрома заложено 19 млн 981 тыс. тонн силоса (97% от плана в 20 млн 519 тыс. тонн), 13 млн 191 тыс. тонн сенажа (92% от плана в 14 млн 309 тыс. тонн) и 638 тыс. тонн сена (89% от плана). В пересчете на кормовые единицы объем заготовленных травяных кормов достиг 9 млн 468 тыс. тонн, что соответствует 93% от намеченного уровня в 10 млн 131 тыс. тонн.

Высокие темпы работ сохраняются и на уборке других сельскохозяйственных культур. Так, сахарная свекла убрана с 96% площадей — работы проведены на 104 тыс. га из запланированных 109 тыс. га. Накопано 5 млн 316 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 511 ц/га. Наибольший вклад в общий урожай свеклы внесли Минская (1 млн 938 тыс. тонн) и Гродненская (1 млн 816 тыс. тонн) области. В Брестском регионе собрали 967 тыс. тонн, в Могилевском — 516 тыс. тонн, в Гомельском — 44 тыс. тонн, а в Витебском — 35 тыс. тонн. Близится к завершению и сбор овощей открытого грунта: при урожайности 334 ц/га уже убрано 98% площадей, с которых получено 190 тыс. тонн продукции.

Параллельно с завершением уборочной кампании хозяйства закладывают основу под будущий урожай. Зяблевая обработка почвы проведена на площади 965 тыс. га, что составляет 67% от плана в 1 млн 436 тыс. га. Для проведения этих работ и предстоящего весеннего сева в стране уже накоплено 195 тыс. тонн действующего вещества азотных, фосфорных и калийных удобрений — это 92% от запланированного объема.