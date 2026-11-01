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Экономика РБ


IV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КАЧЕСТВО-2026» СОСТОИТСЯ 12 НОЯБРЯ В Г. МИНСКЕ


15:06 11.11.2026

IV Республиканская научно-техническая конференция «КАЧЕСТВО – 2026» состоится 12 ноября в г. Минске. Организатором мероприятия является Государственный комитет по стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, за время проведения она стала значимой традицией для экспертного сообщества. Нынешняя конференция пройдет под темой: «Беларусь под знаком качества».

Качество в нашей стране всегда было и остается важнейшим приоритетом государственной политики, национальным брендом и делом чести. Высокое качество продукции и услуг – это не просто соответствие стандартам. Это экономическая безопасность, технологическое лидерство, экспортная сила и залог благополучия каждого гражданина.

В конференции примут участие специалисты в области стандартизации, метрологии, аккредитации, оценки соответствия, системного менеджмента.

В числе спикеров – представители Госстандарта, БГЦА, БелГИСС, БелГИМ, областных центров стандартизации, метрологии и сертификации, а также учреждений Национальной академии наук Беларуси.

Они представят актуальные направления развития национальной инфраструктуры качества, направленные на повышение конкурентоспособности отечественной промышленности на фоне новых технологических вызовов. В пуле вопросов также заявлены: укрепление доверия с помощью аккредитации, разработка новых стандартов для внедрения современных систем менеджмента и пищевой продукции, метрология как инструмент повышения эффективности производств, в том числе путем цифровизации, подходы к контролю параметров качества, испытаниям и сертификации отдельных видов продукции.

Ожидается, что выработанные в ходе конференции решения и практические рекомендации станут импульсом для новых достижений отечественной индустрии.
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