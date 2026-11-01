|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
IV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КАЧЕСТВО-2026» СОСТОИТСЯ 12 НОЯБРЯ В Г. МИНСКЕ
15:06 11.11.2026
IV Республиканская научно-техническая конференция «КАЧЕСТВО – 2026» состоится 12 ноября в г. Минске. Организатором мероприятия является Государственный комитет по стандартизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, за время проведения она стала значимой традицией для экспертного сообщества. Нынешняя конференция пройдет под темой: «Беларусь под знаком качества».
Качество в нашей стране всегда было и остается важнейшим приоритетом государственной политики, национальным брендом и делом чести. Высокое качество продукции и услуг – это не просто соответствие стандартам. Это экономическая безопасность, технологическое лидерство, экспортная сила и залог благополучия каждого гражданина.
В конференции примут участие специалисты в области стандартизации, метрологии, аккредитации, оценки соответствия, системного менеджмента.
В числе спикеров – представители Госстандарта, БГЦА, БелГИСС, БелГИМ, областных центров стандартизации, метрологии и сертификации, а также учреждений Национальной академии наук Беларуси.
Они представят актуальные направления развития национальной инфраструктуры качества, направленные на повышение конкурентоспособности отечественной промышленности на фоне новых технологических вызовов. В пуле вопросов также заявлены: укрепление доверия с помощью аккредитации, разработка новых стандартов для внедрения современных систем менеджмента и пищевой продукции, метрология как инструмент повышения эффективности производств, в том числе путем цифровизации, подходы к контролю параметров качества, испытаниям и сертификации отдельных видов продукции.
Ожидается, что выработанные в ходе конференции решения и практические рекомендации станут импульсом для новых достижений отечественной индустрии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2026
Курсы в банках
на 11.11.2026
Конвертация в банках
на 11.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте