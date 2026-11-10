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Экономика РБ


СТРОЯЩИЙСЯ КОРПУС МИНСКОГО ОНКОЦЕНТРА ГОТОВЯТ К ЗАПУСКУ ОТОПЛЕНИЯ


12:13 11.11.2026

На строительной площадке нового корпуса Минского городского клинического онкологического центра завершается подготовка к подаче тепла, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Специалисты уже сдали в эксплуатацию тепловой пункт, проложили необходимые сети и установили радиаторы. Сейчас рабочие активно закрывают оставшиеся проёмы по внешнему контуру здания, чтобы включить отопление уже на следующей неделе.

Параллельно с подготовкой инженерных систем внутри корпуса полным ходом идут строительно-монтажные работы. На объекте полностью завершили черновую сантехнику, а электромонтаж и сборка лифтового оборудования вышли на финишную прямую. Благодаря плюсовой температуре строители также смогли приступить к отделке помещений: в коридорах и кабинетах укладывают плитку, шпаклюют и красят стены, устанавливают двери и подвесные потолки.

Особое внимание при отделке уделяется помещениям со специфическими требованиями. В будущем актовом зале специалисты монтируют акустические панели, а в кабинетах компьютерной томографии и рентгена наносят специальную баритовую штукатурку для обеспечения радиационной защиты.

Чтобы уложиться в график, темпы работ на площадке постоянно наращивают. Сегодня на объекте трудятся около 95 человек, а в ближайшие дни к ним присоединится дополнительная бригада маляров для ускорения финишной отделки. Генеральный подрядчик — строительное управление № 19 стройтреста № 1 — прилагает все усилия для скорейшего ввода этого социально значимого объекта в эксплуатацию.
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