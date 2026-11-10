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Экономика РБ


БОЛЕЕ 18,5 ТЫС. ТУРИСТОВ ПОСЕТИЛИ МТЗ С НАЧАЛА 2026 ГОДА


12:07 11.11.2026

За январь-октябрь 2026 года Минский тракторный завод принял более 18,5 тыс. промышленных туристов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник Музейно-промышленного центра трудовой славы МТЗ Сергей Сидорович.

«Растет не только общее количество экскурсантов, но и число иностранных гостей. Доля зарубежных туристов составила 44 % — в этом году завод принял граждан 38 стран. В пятерке лидеров по числу посетителей вошли Россия, Китай, Германия, Латвия и Казахстан. География промышленного туризма продолжает расширяться. В 2026 году к ней добавились Кувейт и Сингапур. Самой многочисленной группой, одновременно посетившей предприятие, стали 112 туристов из России», — сообщил Сергей Сидорович.

В прошлом году МТЗ уже побил рекорд в сфере промышленного туризма — тогда завод посетили более 23 тыс. человек. А за два осенних месяца 2026-го здесь побывали более 5 тыс. человек.

«На минувших осенних каникулах около тысячи школьников из разных регионов страны посетили МТЗ. Сейчас активно ведется прием заявок на зимние каникулы. Доступна бронь как на групповое, так и на индивидуальное посещение, однако задерживаться с записью не стоит — время на экскурсии в новогодние праздники обычно расписано на месяцы вперед. Также уже открыта запись на март и весенние школьные каникулы», — добавил Сергей Сидорович.

Напомним, МТЗ входит в тройку лидеров по развитию промышленного туризма среди предприятий Министерства промышленности. Интерес к заводу поддерживают и современные форматы экскурсий: интерактивные элементы позволяют гостям не просто увидеть производство, но и поучаствовать в сборке трактора на главном конвейере, и управлять энергонасыщенной техникой на тренажере виртуальной реальности. Кроме того, недавно на предприятии расширили перечень туристических услуг, предложив персональные туры для семей и небольших компаний численностью до пяти-шести человек.
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