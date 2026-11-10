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Экономика РБ


«БЕЛАВИА» ЗАПУСТИЛА РАСПРОДАЖУ АВИАБИЛЕТОВ СО СКИДКАМИ ДО 50% В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ШОПИНГА


11:08 11.11.2026

Авиакомпания «Белавиа» запустила распродажу авиабилетов со скидками до 50% в честь Всемирного дня шопинга, сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Только 11 ноября 2026 года пассажиры авиакомпании могут приобрести билеты по тарифу «Промо» со скидкой от 30% до 50% от минимальных опубликованных тарифов. Оформить проездные документы по специальным ценам можно исключительно на официальном сайте перевозчика belavia.by.

География акционного предложения охватывает более 20 направлений прямых регулярных рейсов из Минска и в обратном направлении. В перечень вошли такие города, как Баку, Бангкок, Дели, Дубай, Ереван, Калининград, Маттала, Санья, Ташкент, Тбилиси, Туркменбаши, Урумчи, Алматы, Астана, Батуми, Екатеринбург, Кутаиси, Казань, Стамбул, Уфа и Санкт-Петербург. Кроме того, воспользоваться скидкой на рейсах в Москву и обратно могут также вылетающие из Бреста и Гомеля.

Планировать путешествия по приобретенным в рамках акции билетам можно вплоть до 27 марта 2027 года включительно. При этом в авиакомпании обращают внимание, что количество мест по тарифному бренду «Промо» на каждом рейсе ограничено.

Перед оформлением заказа пассажирам рекомендуется заранее изучить особенности данного тарифного плана на сайте перевозчика. В частности, скидка не распространяется на таксы и сборы, а сами билеты категории «Промо» являются невозвратными и не подлежат обмену. Также в стоимость включена только ручная кладь весом до 10 кг, а максимальный срок пребывания в пункте назначения по маршруту туда-обратно составляет один месяц.
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