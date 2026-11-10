На Едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» расширился перечень сервисов межведомственного взаимодействия.

Как сообщили ЭКОПРЭСС в пресс-службе НЦЭУ, с 10 ноября 2026 года к заказу доступна новая электронная услуга Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь — 3.73.03 «Сведения о зарегистрированной ИБП».

Воспользоваться данным сервисом в качестве потребителя может Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Для повышения эффективности информационного обмена между ведомствами услуга предоставляется в автоматическом режиме по технологии «система-система».

При этом все требования к потребителю электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), оказываемых в таком формате, а также особенности их получения регламентированы в Единых технических требованиях ОАИС. Ознакомиться с соответствующей документацией можно на официальном сайте Национального центра электронных услуг (НЦЭУ).