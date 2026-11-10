Государственных наград и Благодарности президента Беларуси удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указ и распоряжение подписал 10 ноября 2026г. Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Орденами, медалями и почетными званиями отмечены заслуги 83 человек. Они награждены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, значительный вклад в обеспечение обороноспособности страны и результативности деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при ликвидации чрезвычайных ситуаций, развитие агропромышленного комплекса, сельскохозяйственной и лесохозяйственной отраслей, газовой, химической и продовольственной промышленности, высокие производственные показатели, выдающиеся достижения в сферах статистики, науки, образования, культуры, искусства и спорта.

Орденом Трудовой Славы награждены генеральные директора Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус и агрокомбината "Ждановичи" Григорий Чуйко, орденом "За службу Родине" III степени - заведующий сектором координации деятельности Вооруженных Сил управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Евгений Кокурин.

Орденом Почета отмечены заслуги шести человек, среди которых оператор птицефабрик и механизированных ферм бройлерного производства ЗАО "Серволюкс Агро" Татьяна Галинская и оператор машинного доения ОАО "Дворец труда - Агро" Валентина Яковлева.

Двое сотрудников МЧС награждены медалью "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций": старший инструктор-спасатель части № 5 Октябрьского РОЧС Минска Олег Сысунов и мастер-спасатель части № 1 Ленинского РОЧС Минска Павел Шевко. Главный советник сектора общественной безопасности координационно-инспекторского управления Государственного секретариата Совета безопасности Николай Борисенко удостоен медали "За отличие в охране общественного порядка".

Большая группа представителей различных сфер деятельности удостоена медалей "За трудовые заслуги". В их числе тренер-преподаватель по плаванию Гомельского областного центра олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Игорь Корниенко, мастер леса Круглянского лесничества Сергей Мачехин и тракторист ОАО "Кореличи-Лен" Александр Рачинский.

Медалью Франциска Скорины отмечены заслуги артиста Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича Анастасии Вороновой, заведующего лабораторией физики магнитных материалов НПЦ Национальной академии наук по материаловедению Александра Желудкевича и директора заслуженного коллектива Республики Беларусь "Брестский театр кукол" Тамары Павлюкович.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.

Звания заслуженного деятеля искусств удостоен заведующий кафедрой рисунка Белорусской государственной академии искусств Владимир Гончарук, заслуженного деятеля культуры - преподаватель Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич.

Звание заслуженного работника сельского хозяйства присвоено руководителям сельхозпредприятий "Олекшицы" Берестовицкого района Валерию Павлюкевичу, "Лариновка" Оршанского района Александру Кухтенкову, "Козловичи-Агро" Слуцкого района Сергею Пенязю и "Нива-Барсуки" Кировского района Ивану Рыняку.

За многолетний плодотворный труд и достижения в своей профессиональной деятельности Благодарности Президента удостоены 38 представителей различных сфер. В их числе первый заместитель председателя Минского облисполкома Василий Сысоев, вышивальщица научно-производственного республиканского унитарного предприятия белорусских народных ремесел "Скарбница" Александра Марченко и заместитель председателя Национального статистического комитета Алексей Ярковец.