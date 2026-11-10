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Экономика РБ


БОЛЕЕ 60 ШКОЛЬНИКОВ ИЗ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВИКТОРИНЕ GLOBAL ATOMIC QUIZ


10:33 11.11.2026

Более 60 школьников из разных областей Беларуси 10 ноября очно приняли участие в международной викторине Global Atomic Quiz, которая прошла в Информационном центре по атомной энергии в Национальном детском технопарке и была приурочена ко Всемирному дню науки. Организатором мероприятия выступила Госкорпорация «Росатом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, квиз состоял из 16 вопросов, которые были поделены на тематические блоки и касались применения мирного атома и смежных технологий в геологии, археологии, пищевой промышленности, а также повседневной жизни. Выполняя задания, школьники узнали о том, как передается информация между атомами, почему дата-центрам необходимы источники электроэнергии большой мощности, как с помощью изотопов изучают возраст древних материалов, что такое нейтронные звезды, почему ионизирующее излучение важно для обработки овощей и фруктов и многое другое.

Лучшей по итогам квиза стала Виктория Вяселева из г.Белыничи Могилевской области, которая правильно ответила на все вопросы и набрала максимальное количество баллов. В числе победителей также Макар Измайлов (д.Турки Витебская область), Дмитрий Иванов (г.Гродно), Даниэл Хэнсон (г.Полоцк), Михаил Метелица (г.Глубокое).

После подведения итогов викторины правильные ответы ребятам разъяснила заведующая кафедрой энергосбережения, гидравлики и теплотехники Белорусского государственного технологического университета Галина Маршалова.

«Квиз содействует развитию у молодежи интереса к инженерно-техническим профессиям, инновационной и исследовательской деятельности, дает возможность больше узнать о передовых технологиях атомной отрасли и их значении», - отметила она.

Global Atomic Quiz – ежегодный международный образовательный проект «Росатома», который проводится с 2020 года. За это время он объединил более 111 тысяч участников из более чем 100 стран мира. В этом году он проходил онлайн на 14 языках, а в очном формате по всему миру, в том числе в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Турции, Португалии.
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