Завод «БЕЛДЖИ» начал выпускать новый Geely Monjaro.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, большой полноприводный кроссовер с двигателем мощностью 245 л. с. доступен в двух комплектациях – Luxury и Flagship. Цены начинаются от 117 900 рублей, а с учётом выгоды в лояльный трейд-ин – от 112 900 рублей.

Новые Geely Monjaro уже поступили в автоцентры по всей Беларуси. Их можно изучить в шоурумах и взять на тест-драйв. Все автомобили производят на заводе «БЕЛДЖИ» под Борисовом.

Новый Geely Monjaro легко узнать по крупному кузову и выразительной обновленной передней части со светодиодной оптикой. Пятиместный кроссовер обладает длиной в 4790 мм, колёсной базой в 2845 мм и дорожным просветом в 210 мм. Стильный экстерьер дополняют панорамная крыша с люком и легкосплавные диски: 19-дюймовые в комплектации Luxury и 20-дюймовые в Flagship. Багажник вмещает 562 литра: места хватит и для повседневных вещей, и для багажа в поездку.

В полноприводный кроссовер встроен двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Он развивает 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Первую «сотню» автомобиль берет за 7,6 секунды. Заявленный расход топлива в смешанном цикле – 8,9 литра на 100 км. Водитель может выбрать один из семи режимов движения: от экономичного и комфортного до спортивного и внедорожного. Предусмотрены отдельные настройки для снега и песка.

Внутри просторно и комфортно. Перед водителем расположена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а в центре передней панели – обновленный большой мультимедийный экран на 15,4 дюйма. Продумана поддержка Apple CarPlay и Android Auto, присутствуют онлайн-навигация Яндекс, голосовое управление и беспроводная зарядка смартфона. В зависимости от комплектации за звук отвечают аудиосистема с 8 или 16 динамиками. В старшей версии два дополнительных динамика находятся прямо в подголовнике водительского кресла.

«Новый Geely Monjaro интересен сочетанием мощного двигателя, полного привода и богатого оснащения. При этом покупатель может выбрать одну из двух комплектаций в зависимости от того, какие опции для него важнее. В Flagship, например, доступны трёхзонный климат-контроль, проекционный дисплей, расширенный набор ассистентов и аудиосистема с 16 динамиками. При покупке также можно воспользоваться программой «Лояльный трейд-ин» и сэкономить 5000 рублей», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

В оснащение входят подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей. Передние кресла получили электрорегулировки, вентиляцию и массаж (в комплектации Flagship). Для водителя предусмотрена память настроек сиденья. В комплектации Luxury установлен двухзонный климат-контроль, а в Flagship – трёхзонный. В старшей версии также есть проекционный дисплей, шумоизолирующие стёкла и премиальная аудиосистема с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя.

Большое внимание уделили безопасности. В обеих комплектациях предусмотрены шесть подушек безопасности, системы стабилизации и помощи при экстренном торможении, адаптивный круиз-контроль и удержание автомобиля в полосе. Парковаться помогают датчики спереди и сзади и камеры кругового обзора с обзором 540 градусов. В комплектации Flagship список электронных помощников шире: добавлены контроль слепых зон, предупреждение об опасности при открывании дверей, помощь при выезде задним ходом и система экстренного удержания в полосе.

Новинка в комплектации Luxury стоит 117 900 рублей, в Flagship – 128 900 рублей. До конца года действует программа «Лояльный трейд-ин»: при сдаче автомобиля Geely или BELGEE с пробегом на Geely Monjaro дается скидка в 5000 рублей. С учетом этого стоимость автомобиля состовляет 112 900 рублей для Luxury и 123 900 рублей в случае Flagship.

На новый Geely Monjaro действует гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега.