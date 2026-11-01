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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО СВЫШЕ 157,5 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»


17:16 10.11.2026

В Беларуси на 1 ноября 2026 г. для многодетных семей открыто 157,5 тыс. депозитных счета «Семейный капитал»: 82,7 тыс. депозитных счета на сумму 826,9 млн. долларов США, 74,8 тыс. депозитных счетов на сумму 2 млрд. рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 ноября принято 104,8 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 22,2 тыс., Витебская – 10,2 тыс., Гомельская область – 16,8 тыс., Гродненская область – 12,5 тыс., Минская – 18,1 тыс., Могилевская – 10,7 тыс., г. Минск – 14,3 тыс.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.
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