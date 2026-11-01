Беларусь и Китай расширяют авиасообщение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ предусматривает заключение путем обмена нотами Соглашения между правительствами Беларуси и КНР о внесении изменений в Соглашение о воздушном сообщении от 17 января 1995 года.

Суть изменений:

предоставление каждой из сторон права определять не менее трех авиаперевозчиков для перевозки пассажиров и одного авиаперевозчика для перевозки грузов;

предоставление авиаперевозчикам права осуществлять авиаперевозки в города Минск и Пекин и другие три города Беларуси и КНР на выбор;

определение города Алматы (Республика Казахстан) в качестве промежуточного пункта при совершении авиаперевозок из Беларуси в КНР и обратно.