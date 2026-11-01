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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ РАСШИРЯЮТ АВИАСООБЩЕНИЕ
16:52 10.11.2026
Беларусь и Китай расширяют авиасообщение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Документ предусматривает заключение путем обмена нотами Соглашения между правительствами Беларуси и КНР о внесении изменений в Соглашение о воздушном сообщении от 17 января 1995 года.
Суть изменений:
предоставление каждой из сторон права определять не менее трех авиаперевозчиков для перевозки пассажиров и одного авиаперевозчика для перевозки грузов;
предоставление авиаперевозчикам права осуществлять авиаперевозки в города Минск и Пекин и другие три города Беларуси и КНР на выбор;
определение города Алматы (Республика Казахстан) в качестве промежуточного пункта при совершении авиаперевозок из Беларуси в КНР и обратно.
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