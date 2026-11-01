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Экономика РБ


ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И КЫРГЫЗСТАНА ПРЕВЫСИЛ $340 МЛН И ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ


13:51 10.11.2026

Товарооборот Беларуси и Кыргызстана превысил $340 млн по итогам 2025 года и продолжает уверенно расти в текущем году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Терехов в Минске на 13-м заседании Межправительственной Белорусско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Вице-премьер подчеркнул, что ключевым фактором позитивной динамики стало увеличение поставок кыргызской продукции на белорусский рынок. По его словам, членство стран в ЕАЭС, единые правила торговли и отсутствие пошлин создают отличные условия для бизнеса даже в условиях геополитической турбулентности.

Помимо торговли, стороны намерены развивать промышленную кооперацию. Успешным примером уже стал запуск совместного производства трансформаторов в Бишкеке. Теперь Беларусь готова подключиться к масштабным инфраструктурным проектам в Кыргызстане — в частности, поставлять высокотехнологичное оборудование и привлекать строителей для возведения Камбаратинской ГЭС и кыргызского участка железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Кроме того, Минск предложил партнерам передовые агротехнологии взамен на импорт уникальной климатической продукции. Логическим продолжением экономической интеграции двух стран, по мнению Александра Терехова, должен стать запуск прямого регулярного авиасообщения между Минском и Бишкеком.
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