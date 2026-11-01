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Экономика РБ


КГК И ДФР ВЫЯВИЛИ СХЕМУ ПСЕВДОПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ


13:36 10.11.2026

Комитетом госконтроля Минской области совместно с управлением ДФР по Минской области и г. Минску пресечена незаконная деятельность частной организации по псевдопереработке мясной продукции, сообщает пресс-служба КГК.

Установлено, что должностные лица данной коммерческой организации предоставляли фиктивные документы о переработке продукции и соответствии ее предъявляемым законодательством требованиям о качестве и безопасности в пользу 4-х субъектов хозяйствования, не включенных в Реестр перерабатывающих организаций. Фактически переработка мяса организацией не осуществлялась. При этом за предоставление фиктивных документов должностные лица недобросовестного переработчика получали оплату.

Липовые документы о переработке мясной продукции требовались обратившимся частным субъектам для ее последующей перепродажи, права на которую они не имели.

В отношении должностных лиц мясоперерабатывающей организации возбуждено уголовное дело.

Ранее указанный субъект хозяйствования по инициативе органов Комитета госконтроля был исключен из Реестра перерабатывающих организаций.
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