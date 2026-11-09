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Экономика РБ


СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБМЕН ТЕХНОЛОГИЯМИ: ТЕРЕХОВ НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ С КЫРГЫЗСТАНОМ


12:23 10.11.2026

Приоритетными направлениями сотрудничества Беларуси и Кыргызстана должны стать совместное производство и обмен технологиями, кооперация в промышленности, сельском хозяйстве, переработке сырья, строительстве, коммунальной инфраструктуре и других сферах, имеющих непосредственное значение для устойчивого развития государств. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана, предает пресс-служба Правительтсва.

"Экономики наших государств динамично развиваются. Беларусь обладает серьезной промышленной базой, развитым машиностроением, инженерными компетенциями и опытом организации крупных производств. В Беларуси искренне радуются успехам Кыргызстана, который за последние пять лет демонстрирует устойчивый экономический рост. Перед нами стоит задача определить новые точки роста белорусско-кыргызского взаимодействия. Необходимо активизировать прямые контакты между регионами и обеспечить регулярный обмен информацией о свободных производственных площадках, инвестпредложениях и потребностях предприятий", - сказал Александр Терехов.

По мнению заместителя премьер-министра, каждому региону следует сформировать перечень совместных проектов, которые могут быть запущены в ближайшей перспективе.

"Кроме того, важно создать эффективный механизм сопровождения инвестора. Потенциальный партнер должен понимать, к кому обратиться, какие документы подготовить, какие меры поддержки доступны и какие шаги необходимо пройти для запуска проекта. Также нужно уделить особое внимание подготовке кадров. Современное производство невозможно без инженеров, технологов, специалистов по сервису, управленцев и рабочих высокой квалификации. Необходимо наладить эффективное взаимодействие по вопросам подготовки кадров и повышения квалификации специалистов, а также модернизации инженерно-технического образования", - отметил вице-премьер.

"Мы заинтересованы в расширении контактов между предприятиями, регионами и деловыми сообществами. Вместе мы способны создавать проекты, которые будут иметь не только коммерческую, но и долгосрочную общественную ценность для народов наших стран", - заключил Александр Терехов.
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