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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ


10:33 10.11.2026

В Беларуси подведены итоги республиканского конкурса бизнес-проектов «Поддержка молодежной инициативы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в конкурсе участвовали свыше 120 бизнес-проектов, из которых 14 прошло в финал. Экспертная комиссия под руководством первого заместителя министра экономики Ивана Вежновца изучила презентации финалистов и определила победителей от каждой области и города Минска.

Победители конкурса:

Проект: «Интерактивный туристический гид по городу и области «Брест за один день» – Литвин Илья Георгиевич, Соболевская Мария Андреевна (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»);

Проект: «ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «Твой ЭкоШАГ» – Васехо Константин Викторович (Витебский государственный технологический университет);

Проект: «ЛЁНОК» — производство экологичных наполнителей для кошачьих туалетов и подстилки для домашних животных из костры льна» – Щербинин Максим Сергеевич, Бенько Мария Сергеевна (Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого);

Проект: «CleanCabin (КлинКабин) – умная экосистема выездного детейлинга салона автомобиля» – Алымова Вероника Александровна (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы)

Проект: «Помощник для родителей» детей с особенностями развития: цифровая платформа сопровождения семьи «Справимся вместе» – Шведовская Евгения Дмитриевна, Юревич Ольга Андреевна (Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий);

Проект: «Живая память»: VR-платформа немедикаментозной реабилитации и эмоциональной поддержки при деменции и болезни Альцгеймера» – Тетерук Дарья Сергеевна, Боярина Анна Фёдоровна (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники);

Проект: «АгроСенс» – беспроводные датчики и подсказки для сохранения урожая картофеля, овощей и зерна в хранилищах» – Король Андрей Викторович (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники).

Представленные проекты отражают широкий спектр приоритетов: от развития внутреннего туризма и экологических решений до цифровых сервисов для социальной поддержки и технологий для АПК.
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