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Экономика РБ


ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 17%


10:12 10.11.2026

В январе-сентябре 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $25,3 млрд., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-сентября 2025 г. на 17%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 28,6% до $9,6 млрд., импорт увеличился на 10,9% до $15,7 млрд.
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