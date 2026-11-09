В январе-сентябре 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $25,3 млрд., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-сентября 2025 г. на 17%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 28,6% до $9,6 млрд., импорт увеличился на 10,9% до $15,7 млрд.