Александр Лукашенко 9 ноября подписал указ № 400 «О привлечении заемных средств», сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом предоставляется право Республиканскому центру олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" в 2026 - 2027 годах привлекать заемные средства на финансирование архитектурной и строительной деятельности для завершения строительства расположенного на его территории объекта.

Возврат привлеченных средств будет осуществляться за счет доходов РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" и иных источников, не запрещенных законодательством.

Персональная ответственность за возврат заемных средств будет возлагаться на директора данного центра и министра спорта.