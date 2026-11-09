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Экономика РБ
РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ЦЕНТРУ «РАУБИЧИ» РАЗРЕШИЛИ ПРИВЛЕЧЬ ЗАЙМЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОЙКИ
09:38 10.11.2026
Александр Лукашенко 9 ноября подписал указ № 400 «О привлечении заемных средств», сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с документом предоставляется право Республиканскому центру олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" в 2026 - 2027 годах привлекать заемные средства на финансирование архитектурной и строительной деятельности для завершения строительства расположенного на его территории объекта.
Возврат привлеченных средств будет осуществляться за счет доходов РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" и иных источников, не запрещенных законодательством.
Персональная ответственность за возврат заемных средств будет возлагаться на директора данного центра и министра спорта.
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