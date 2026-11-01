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Экономика РБ


БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛА 70 МЛРД КВТ•Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


16:41 09.11.2026

C момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему Беларуси суммарная выработка Белорусской атомной электростанции достигла 70 млрд кВт•ч, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Работа БелАЭС позволила заместить более 18 млрд куб. м природного газа, снизить зависимость от импортируемых энергоресурсов и укрепить энергетическую безопасность страны.

Сегодня станция обеспечивает около 40% потребностей Беларуси в электроэнергии, создавая дополнительные возможности для развития промышленности, электротранспорта и использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.
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