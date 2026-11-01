Экономика РБ

БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛА 70 МЛРД КВТ•Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

16:41 09.11.2026 C момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему Беларуси суммарная выработка Белорусской атомной электростанции достигла 70 млрд кВт•ч, сообщает пресс-служба Минэнерго. Работа БелАЭС позволила заместить более 18 млрд куб. м природного газа, снизить зависимость от импортируемых энергоресурсов и укрепить энергетическую безопасность страны. Сегодня станция обеспечивает около 40% потребностей Беларуси в электроэнергии, создавая дополнительные возможности для развития промышленности, электротранспорта и использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.