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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПРИЗВАЛ ВЗВЕШЕННО ПОДХОДИТЬ К УКРУПНЕНИЮ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ


13:48 09.11.2026

Процесс объединения и укрупнения аграрных хозяйств в Беларуси должен быть экономически обоснованным. Соответствующее заявление сделал Александр Лукашенко на рабочем совещании по итогам семинара о современных подходах к региональному развитию, сообщает пресс-служба президента.

По словам Главы государства, интеграция активов не должна искусственно создавать финансовую нагрузку и становиться «гирей на ногах» для эффективных и рентабельных предприятий.

Вместо механического слияния регионы должны ориентироваться на создание полноценных технологических цепочек и решение кадрового вопроса. Особый акцент сделан на необходимости закрепления грамотных специалистов за энергонасыщенной и дорогостоящей техникой. Решать проблему дефицита кадров в сельской местности планируется за счет привлечения ресурсов индустриального сектора.

Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки АПК президент назвал интеграцию города и села через развитие института филиалов. Промышленным предприятиям рекомендовано не отказываться от шефской помощи аграриям и рассматривать варианты принятия местных хозяйств в свою собственность. Это позволит обеспечить приток инвестиций в сырьевые зоны и задействовать промышленный потенциал для модернизации сельского хозяйства.
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