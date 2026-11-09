|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПРИЗВАЛ ВЗВЕШЕННО ПОДХОДИТЬ К УКРУПНЕНИЮ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
13:48 09.11.2026
Процесс объединения и укрупнения аграрных хозяйств в Беларуси должен быть экономически обоснованным. Соответствующее заявление сделал Александр Лукашенко на рабочем совещании по итогам семинара о современных подходах к региональному развитию, сообщает пресс-служба президента.
По словам Главы государства, интеграция активов не должна искусственно создавать финансовую нагрузку и становиться «гирей на ногах» для эффективных и рентабельных предприятий.
Вместо механического слияния регионы должны ориентироваться на создание полноценных технологических цепочек и решение кадрового вопроса. Особый акцент сделан на необходимости закрепления грамотных специалистов за энергонасыщенной и дорогостоящей техникой. Решать проблему дефицита кадров в сельской местности планируется за счет привлечения ресурсов индустриального сектора.
Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки АПК президент назвал интеграцию города и села через развитие института филиалов. Промышленным предприятиям рекомендовано не отказываться от шефской помощи аграриям и рассматривать варианты принятия местных хозяйств в свою собственность. Это позволит обеспечить приток инвестиций в сырьевые зоны и задействовать промышленный потенциал для модернизации сельского хозяйства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2026
Курсы в банках
на 09.11.2026
Конвертация в банках
на 09.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте