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Экономика РБ
ЕАБР РАЗЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ СОКРАЩЕНИЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ БЕЛАРУСИ
13:36 09.11.2026
Золотовалютные резервы Беларуси сократились за октябрь на 373,7 млн долл., до 14,26 млрд долл. на начало ноября 2026 г.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), основной причиной стало снижение мировых цен на золото на 6,3% за месяц, вследствие чего его стоимость в составе резервов уменьшилась на 461 млн долл.
«При этом резервные активы в иностранной валюте продолжили расти, увеличившись за октябрь на 89,1 млн долл. С начала года их объем вырос на 540,1 млн долл., а доля в структуре резервов достигла 42,7% против 38,4% на начало года», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития.
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