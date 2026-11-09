Экономически сильные регионы официально определены в качестве ключевого приоритета программы социально-экономического развития Беларуси. Об этом 9 ноября 2026 г. заявил Александр Лукашенко на рабочем совещании по итогам семинара о современных подходах к региональному развитию, сообщает пресс-служба президента.

Мероприятие, собравшее руководителей всех 118 районов страны, было организовано на примере Шкловского района для демонстрации практических наработок в управлении территориями.

Для выравнивания уровня жизни в стране Шкловский район определен Главой государства как необходимый базовый стандарт для «средних» и отстающих регионов. Главным требованием к руководителям на местах станет внедрение продемонстрированных практик и сохранение уже существующих объектов, включая модернизацию инфраструктуры, оставшейся с советского периода. При этом развитие территорий будет опираться на сеть из полутора тысяч ранее определенных опорных населенных пунктов — агрогородков.

В основе долгосрочного планирования останутся традиционные для республики сферы — лесопереработка и сельское хозяйство. Контроль за эффективностью использования созданной базы со стороны государства будет сверхжестким. Чтобы ускорить экономический рост АПК, местным властям рекомендовано активнее использовать практику шефской помощи и передавать проблемные хозяйства крупным промышленным предприятиям в качестве филиалов.