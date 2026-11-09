В Минске близится к завершению строительство новой дорожной артерии, которая соединит улицу Чижевских с улицей Станислава Монюшко, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Работы на объекте выполняют специалисты генподрядного УМ-70 треста № 15. Новая двухполосная дорога, временно именуемая как проектируемая улица № 12, пройдет по северо-западной границе строящегося микрорайона Лошица-5.

На сегодняшний день дорожникам осталось проложить менее трети от общей протяженности объекта, которая составляет 385 метров. Финальным этапом станет стыковка с улицей Чижевских. Для обеспечения безопасности и удобства водителей в местах пересечения с существующей транспортной сетью Минска запроектированы специальные полосы разгона. С обеих сторон проезжей части обустроят пешеходные тротуары, один из которых будет совмещен с велосипедной дорожкой.

Несмотря на небольшую протяженность, объект требует от строителей высокой точности исполнения. Дорожное полотно высотой 1,04 метра представляет собой сложный многослойный «пирог» из последовательно уложенных песчаного, гравийного и песчано-гравийного слоев. В качестве финишного покрытия используется прочный цементобетон.

Перед тем как приступить к укладке дорожной одежды, специалисты провели масштабную подземную подготовку. Под будущей магистралью проложили инженерные сети, мощности которых рассчитаны на бесперебойное жизнеобеспечение всего перспективного жилого микрорайона.

Проект новой дороги разработан специалистами института «Минскинжпроект», а в роли заказчика строительства выступает УКС Мингорисполкома. Все работы планируется завершить до конца текущего года.