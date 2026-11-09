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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 3,9%


12:59 09.11.2026

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2026 г. по сравнению с сентябрем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 103,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в октябре 2026 года цены увеличились по сравнению с октябрем 2025 года на 4,7%. За январь-октябрь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 5%.

Цены на продовольственные товары в октябре 2026 г. выросли по сравнению с сентябрем на 0,5%, с декабрем 2025 г. выросли на 1,3%. При этом годовой рост цен в октябре составил 2,5%. За январь-октябрь 2026 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 5,1%.

Цены на непродовольственные товары в октябре 2026 года выросли по сравнению с сентябрем на 0,6%, а с начала года увеличились на 4%. Годовой рост цен в октябре 2026 года ускорился к уровню октября 2025 года на 4,4%. За январь-октябрь текущего года цены увеличились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги в октябре 2026 года по сравнению с сентябрем снизились на 0,3%, с декабрем 2025 года увеличились на 8,2%. Годовой рост цен в октябре 2026 года составил 8,7%. За январь-октябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-октябрем 2025 года на 8,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2026 г. по сравнению с сентябрем 2026 г. составил 100,4%, с декабрем 2025 г. – 104,3%.
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