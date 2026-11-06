ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС


11:49 09.11.2026

Молочная отрасль Беларуси уже давно стала одним из главных гарантов продовольственной безопасности. Продукция отлично продается за рубежом, но удерживать позиции на рынке без модернизации не получится. Только в Гродненской области за пять лет построено и реконструировано около полусотни животноводческих объектов, сообщили эффект. Современные условия содержания повышают продуктивность коров и рентабельность молока. По хорошей традиции в преддверии 7 ноября новый высокотехнологичный комплекс открыли в Гродненском районе. В СПК «Гожа» нацелены на молочные реки за счет практически космических технологий.

«Мы особое внимание уделили телятам. Было распоряжение Президента – по всей стране, и у нас в области тоже, построить побольше телятников, у нас это 102, то есть комфортные условия и для телят, и для телятниц. Поэтому продолжаем двигаться в направлении укрупнения. Мясо- и молокоперерабатывающая промышленность вместе с сельским хозяйством в итоге дают 25% экономики области», - отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.11.2026
валюта курс
EUR 3.3424
USD 2.9921
RUB 3.6584
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3455 -0.0126
USD 2.9921 +0.0006
RUB 3.6584 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3430
USD 2.9860 2.9900
RUB 3.4754 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 09.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1190
EUR/RUB 92.0500 95.9305
USD/RUB 82.0500 85.8765
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте