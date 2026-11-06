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Экономика РБ
В ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС
11:49 09.11.2026
Молочная отрасль Беларуси уже давно стала одним из главных гарантов продовольственной безопасности. Продукция отлично продается за рубежом, но удерживать позиции на рынке без модернизации не получится. Только в Гродненской области за пять лет построено и реконструировано около полусотни животноводческих объектов, сообщили эффект. Современные условия содержания повышают продуктивность коров и рентабельность молока. По хорошей традиции в преддверии 7 ноября новый высокотехнологичный комплекс открыли в Гродненском районе. В СПК «Гожа» нацелены на молочные реки за счет практически космических технологий.
«Мы особое внимание уделили телятам. Было распоряжение Президента – по всей стране, и у нас в области тоже, построить побольше телятников, у нас это 102, то есть комфортные условия и для телят, и для телятниц. Поэтому продолжаем двигаться в направлении укрупнения. Мясо- и молокоперерабатывающая промышленность вместе с сельским хозяйством в итоге дают 25% экономики области», - отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев
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