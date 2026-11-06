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Экономика РБ


MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ ПО МИНСКИМ ЛЮКАМ


10:49 09.11.2026

Mark Formelle вместе с белорусским дизайнером Алексеем Лимоновым создал коллекцию одежды, центральным элементом которой принты городских люков. Новая капсула уже поступила в магазины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, коллекция посвящена чугунным люкам Минска, которые уже стали уникальными арт-объектами. По словам авторов коллекции, они «дополняют ландшафт города Беларуси и скрывают настоящую историю».

Леша Лимонов — один из самых ярких и медийных представителей арт-сообщества Беларуси. Его авторский проект с изображениями люков Минска мгновенно завоевал внимание публики. То, что начиналось как графический эксперимент и дизайн декоративных подставок, переросло в полноценную капсулу уличной одежды со своим особым настроением.

«Когда мы гуляем по любимым улицам, то видим, как каждый элемент играет свою роль в общей гармонии места. Люки словно «ДНК» города. В них зашифрован культурный код. Они обладают своим характером, красотой, а также узнаваемым локальным паттерном», — раскрывает свое видение Леша Лимонов.

Главная идея новой капсулы — возможность внедрить эстетику улиц в повседневный гардероб. Именно поэтому в коллекции сделан акцент на расслабленный уличный стиль с гранжевым настроением.

В основе линейки – глубокие темные цвета, объемные оверсайз-силуэты и те самые принты люков. Среди них можно отыскать графичные изображения с Купаловским и Оперным театрами.

Капсула представлена комфортными футболками, объемными худи и свитшотами из плотного футера, свободными брюками из мягкого трикотажа. Их дополняют стильные платки-банданы, которые помогают завершить дерзкий лук. Характер коллекции подчеркивают металлические бирки, декоративные детали, надписи и деликатный эффект потертостей на ткани.

Цены такие: женские лонгсливы – 39,99 руб., брюки и худи – 69,99, толстовки и свитшоты – 59,99. Мужские брюки и толстовки обойдутся в 79,99 руб., худи – в 89,99, а футболки – в 39,99.

Новая лимитированная коллекция уже доступна в фирменных магазинах Mark Formelle. Ее также можно заказать онлайн с доставкой на дом.
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