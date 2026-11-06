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Экономика РБ
ИННОВАЦИОННЫЙ КОРПУС РНПЦ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ОТКРЫЛСЯ В БОРОВЛЯНАХ
10:37 09.11.2026
Новый высокотехнологичный корпус РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии открылся в Боровлянах, сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры.
Шестиэтажный медицинский объект, разработанный специалистами ОАО «Институт Белгоспроект», уникален своей сложной логистикой и архитектурными решениями. Проектировщики предусмотрели многоуровневую систему сообщения, которая включает в себя подземный переход и надземную стеклянную галерею на уровне пятого этажа.
Такой подход позволил эффективно реализовать строгое разделение потоков пациентов и медицинского персонала, обеспечив при этом полностью безбарьерную среду. Особое внимание специалисты уделили безопасности: в корпусе созданы изолированные зоны «чистых помещений» с ламинарными потоками воздуха, которые критически необходимы для отделений реанимации и трансплантации костного мозга.
Успешная реализация этого масштабного проекта стала важным шагом для всей белорусской медицины. Примененные инженерами и архитекторами уникальные технологические стандарты теперь сформируют надежную базу для дальнейшего проектирования инновационных объектов здравоохранения по всей стране.
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