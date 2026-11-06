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Экономика РБ


ОБНОВЛЕНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ


10:07 09.11.2026

Правительство Беларуси приняло постановление, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма. Документ подписал Премьер-министр Александр Турчин, Об этом сообщает пресс-служба Совмина.

В числе ключевых изменений - новая структура: в стране формируется сеть из шести областных и межрегиональных туристических информационных центров (ТИЦ). Также среди новаций - региональное продвижение (областные и межрегиональные центры займутся координацией создания и продвижения туристических продуктов своих макрорегионов) и внебюджетная деятельность (предусмотрены меры для стимулирования доходов ТИЦ от оказания услуг).

Еще один важный аспект - контроль и мониторинг. Усилена ответственность облисполкомов и Мингорисполкома за проведение мониторинга внутреннего и въездного туризма. Кроме того, Национальное агентство по туризму наделено дополнительными полномочиями по координации деятельности ТИЦ и распространению социальной рекламы.

Облисполкомам поручено в трехмесячный срок создать областные и межрегиональные туринформцентры в рамках новых нормативов штатной численности.
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