Правительство Беларуси приняло постановление, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма. Документ подписал Премьер-министр Александр Турчин, Об этом сообщает пресс-служба Совмина.

В числе ключевых изменений - новая структура: в стране формируется сеть из шести областных и межрегиональных туристических информационных центров (ТИЦ). Также среди новаций - региональное продвижение (областные и межрегиональные центры займутся координацией создания и продвижения туристических продуктов своих макрорегионов) и внебюджетная деятельность (предусмотрены меры для стимулирования доходов ТИЦ от оказания услуг).

Еще один важный аспект - контроль и мониторинг. Усилена ответственность облисполкомов и Мингорисполкома за проведение мониторинга внутреннего и въездного туризма. Кроме того, Национальное агентство по туризму наделено дополнительными полномочиями по координации деятельности ТИЦ и распространению социальной рекламы.

Облисполкомам поручено в трехмесячный срок создать областные и межрегиональные туринформцентры в рамках новых нормативов штатной численности.