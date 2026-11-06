В Беларуси увеличились экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2026 г. №578 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №1932" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, согласно постановлению, тарифы на сжиженные углеводородные газы увеличиваются с $17,4 до $61,5 за тонну, этан, бутан и изобутан - с $15,6 до $55,3 за тонну.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 ноября 2026 года.