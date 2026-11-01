УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за октябрь 2026 года выдано 143 657 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за рассматриваемый период физическим лицам выдано 143 657 разрешений (84,9% от общего количества).

В отношении электромобилей оформлено 3 916 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров – 9 114 разрешений.

Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 3 427 автовладельцев. На новые транспортные средства (2025-2026 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 1 146 разрешений в электронной форме.

Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 13.1% транспортных средств (23 766) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (35 424 несоответствия).

Удельный вес несоответствий, выявленных при проведении контрольно-диагностических работ транспортных средств, составил:

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ 617 электромобилей выявлена 51 неисправность, в том числе по внешним световым приборам – 13, колесам и шинам, рулевому управлению – по 9, элементам комплектации транспортных средств – 8, тормозным системам – 7, элементам ходовой части – 3, стеклам, стеклам обтекателей, устройствам обогрева и обдува стекла, солнцезащитным козырькам (шторам), а также по прочим проверкам – по 1.