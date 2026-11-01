ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛТЕХОСМОТР ЗА ОКТЯБРЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 143 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


15:29 06.11.2026

УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за октябрь 2026 года выдано 143 657 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за рассматриваемый период физическим лицам выдано 143 657 разрешений (84,9% от общего количества).

В отношении электромобилей оформлено 3 916 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров – 9 114 разрешений.

Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 3 427 автовладельцев. На новые транспортные средства (2025-2026 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 1 146 разрешений в электронной форме.

Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 13.1% транспортных средств (23 766) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (35 424 несоответствия).

Удельный вес несоответствий, выявленных при проведении контрольно-диагностических работ транспортных средств, составил:

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ 617 электромобилей выявлена 51 неисправность, в том числе по внешним световым приборам – 13, колесам и шинам, рулевому управлению – по 9, элементам комплектации транспортных средств – 8, тормозным системам – 7, элементам ходовой части – 3, стеклам, стеклам обтекателей, устройствам обогрева и обдува стекла, солнцезащитным козырькам (шторам), а также по прочим проверкам – по 1.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.11.2026
валюта курс
EUR 3.3424
USD 2.9921
RUB 3.6584
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3455 -0.0126
USD 2.9921 +0.0006
RUB 3.6584 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3420
USD 2.9860 2.9900
RUB 3.4708 3.6190
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1215
EUR/RUB 92.0500 95.5500
USD/RUB 82.1000 85.9744
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте