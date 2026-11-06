Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области совместно со Следственным комитетом пресечена масштабная противоправная схема необоснованного посредничества при поставках товаров в адрес госпредприятий.

Как сообщает пресс-служба КГК, установлено, что минское частное унитарное предприятие поставляло по завышенным ценам водопроводное и отопительное оборудование, а также комплектующие к нему. Поставка товара осуществлялась в адрес более 150 государственных предприятий, а сама продукция приобреталась за границей, преимущественно в Российской Федерации и Китайской Народной Республике.

В ходе проверки выяснилось, что для незаконного получения дополнительного дохода компания документально оформляла закупки оборудования не напрямую у поставщиков, а у двух подконтрольных субъектов хозяйствования Российской Федерации, искусственно включенных в цепочку поставок. Фактически же российские фирмы в сделках не участвовали, оборудование не покупали и не продавали, а их реквизиты использовались для документального оформления фактов купли-продажи товаров по более высокой стоимости.

Все переговоры с продавцами относительно поставляемого оборудования осуществлялись работниками минского предприятия, а товар следовал напрямую от зарубежных поставщиков в Беларусь, минуя российские посреднические организации.

Целью использования посреднической схемы явилось применение надбавки, превышающей максимально допустимую законодательством, а также искусственное завышение затрат, учитываемых при налогообложении.

В результате применения противоправной схемы стоимость отопительного и водопроводного оборудования для государственных предприятий увеличивалась на 25-65% при установленной законодательством максимальной надбавке не более 15%.

Предварительно установленный размер причиненного государственному сектору ущерба составил свыше 430 тыс. рублей. Сумма неуплаченных в бюджет налогов превысила 1,6 млн. рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и превышения служебных полномочий в отношении директора организации возбуждены уголовные дела. Подозреваемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Комитет госконтроля продолжает работу по пресечению противоправных схем необоснованного посредничества. Очередные факты выявлены при поставках оборудования на государственные предприятия. Возбуждены уголовные дела.