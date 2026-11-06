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Экономика РБ


МАРТ УТВЕРДИЛ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА


14:16 06.11.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило в новой редакции Отраслевую программу по укреплению кадрового потенциала на 2026–2030 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документ охватывает само министерство, а также организации сфер торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Новая редакция уже получила одобрение коллегии МАРТ и прошла процедуру согласования с ключевыми партнерами — Минским горисполкомом, областными исполнительными комитетами и отраслевыми профессиональными союзами.

Разработанный документ носит комплексный характер и выступает стратегической основой для совершенствования работы с трудовыми ресурсами. Программа четко закрепляет ключевые цели, принципы и приоритеты кадровой политики в торговом секторе и сфере услуг на ближайшую перспективу.

Для успешного внедрения обновленных подходов ведомство предусмотрело конкретные механизмы реализации запланированных инициатив. Эффективность выполнения всех намеченных мероприятий Отраслевой программы будет оцениваться на основании четко определенных прогнозных показателей.
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