Директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович 5 ноября 2026г. посетила с рабочей поездкой г.Полоцк, предает пресс-служба Минэкономики.

Глава департамента ознакомилась с деятельностью Центра поддержки предпринимательства г. Полоцк, с его руководителем обсудила перспективы расширения функционала субъектов поддержки МСП.

На площадке Центра состоялась диалоговая площадка Минэкономики с представителями делового сообщества региона. Предприниматели смогли напрямую задать интересующие вопросы, получить разъяснения по действующим мерам поддержки и обозначить барьеры, которые сдерживают развитие бизнеса. В фокусе внимания вопросы сертификации продукции, процедуры госзакупок, аккредитации спортивных компаний.

Особый интерес участников вызвала презентация ООО «Гидропресс» по теме «Инженерный кластер Полоцкого региона»: представитель малого производственного бизнеса показал, как локальные предприятия могут усиливать друг друга и формировать устойчивую производственную экосистему.

Минэкономики продолжит выездные встречи с предпринимателями, чтобы обеспечить эффективную обратную связь и донастраивать нормативную базу и инструменты поддержки с учетом запросов бизнеса.