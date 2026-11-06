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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ЗАПРОСЫ БИЗНЕСА И СТАРАЕМСЯ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА НИХ


14:00 06.11.2026

Директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович 5 ноября 2026г. посетила с рабочей поездкой г.Полоцк, предает пресс-служба Минэкономики.

Глава департамента ознакомилась с деятельностью Центра поддержки предпринимательства г. Полоцк, с его руководителем обсудила перспективы расширения функционала субъектов поддержки МСП.

На площадке Центра состоялась диалоговая площадка Минэкономики с представителями делового сообщества региона. Предприниматели смогли напрямую задать интересующие вопросы, получить разъяснения по действующим мерам поддержки и обозначить барьеры, которые сдерживают развитие бизнеса. В фокусе внимания вопросы сертификации продукции, процедуры госзакупок, аккредитации спортивных компаний.

Особый интерес участников вызвала презентация ООО «Гидропресс» по теме «Инженерный кластер Полоцкого региона»: представитель малого производственного бизнеса показал, как локальные предприятия могут усиливать друг друга и формировать устойчивую производственную экосистему.

Минэкономики продолжит выездные встречи с предпринимателями, чтобы обеспечить эффективную обратную связь и донастраивать нормативную базу и инструменты поддержки с учетом запросов бизнеса.
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