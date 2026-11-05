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Экономика РБ


МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ Ж/Д ТЕРМИНАЛ GREATPORT ОТКРЫЛСЯ В ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»


13:04 06.11.2026

В индустриальном парке «Великий камень» открылся мультимодальный железнодорожный терминал GREATPORT, который будет играть важную роль в развитии экспорта и транзита через Беларусь. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время торжественной церемонии открытия терминала, передает пресс-служба Правительства.

"Новый терминал на треть увеличит терминальную мощность нашей страны и еще раз подтвердит, что самый короткий, самый оптимальный, самый эффективный путь между Западом и Востоком - через Беларусь.

Уверен, что это будет не только погрузочно-разгрузочный пункт, но и в полном смысле мультимодальный терминал. То есть терминал, использующий железную дорогу, автомобильную дорогу и близлежащий аэропорт, который будет не только принимать и отгружать грузы, но и обрабатывать их и перераспределять в другие точки Беларуси и иных стран", - сказал Николай Снопков.

Первый заместитель Премьер-министра также поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта с белорусской и китайской стороны. "Проект сложный, непростой. В условиях геополитических разломов мы с вами выполняем поставленную Президентом задачу. Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, что он отвечает за безопасность и мир в стране, а мы должны создавать экономику. Открывшийся сегодня терминал - мощный элемент экономики Беларуси. Использование потенциала транзита, логистики является весьма и весьма нужным для формирования валютной выручки нашей страны и для развития экспорта. Каждый из присутствующих здесь не на словах, а на деле реализовывает поставленные Президентом задачи и на практике подтверждает всестороннее, всепогодное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Большое спасибо нашим китайским друзьям. Очень надеюсь, что и в дальнейшем китайские компании будут проактивно развивать терминал", - отметил Первый вице-премьер, обозначив, что белорусская сторона рассчитывает на сотрудничество с China Merchants Group, Китайскими железными дорогами и портом Сианя.

Проект реализуется резидентом парка и располагает необходимой инфраструктурой для формирования, отправления и приема полносоставных контейнерных поездов, обработки грузов по всем направлениям - экспорт, импорт, транзит. Его мощность составляет 180 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год с перспективой увеличения до 500 тыс. ДФЭ в год. На земельном участке площадью 41 га прошло строительство четырех железнодорожных путей длиной 1050 м каждый, а также ряда вспомогательных объектов инфраструктуры. Вокруг терминала уже выстраивается вторая очередь парка. Скоро здесь появятся складские комплексы и производства.
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