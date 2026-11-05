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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 11,2 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ


12:11 06.11.2026

Аграрии Беларуси завершают ключевые этапы уборочной кампании, обеспечивая прочную основу для продовольственной безопасности. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 6 ноября, в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 11 млн 213 тыс. тонн.

Традиционным лидером по объемам сбора зерна стала Минская область, где общий намолот превысил 3 миллиона тонн. В разрезе остальных регионов республики показатели распределились следующим образом: Гродненская область — 2 млн 245 тыс. тонн; Брестская область — 2 млн 44 тыс. тонн; Могилевская область — 1 млн 381 тыс. тонн; Гомельская область — 1 млн 304 тыс. тонн; Витебская область — 1 млн 169 тыс. тонн.

Параллельно со сбором зерновых в хозяйствах активно создается кормовая база для животноводческой отрасли. На отчетную дату заготовлено 9 млн 382 тыс. тонн кормовых единиц травяных кормов, что составляет 93% от намеченного плана (10 млн 131 тыс. тонн). В частности, сенажа заложено 13 млн 128 тыс. тонн (92% от плана), а силоса — 19 млн 731 тыс. тонн (96% от плана). Этому способствовала практически полная уборка кукурузы на силос, которая уже выполнена на 99% площадей, составив 988 тыс. гектаров. Из запланированных объемов сена накоплено 637 тыс. тонн, или 89%.

Одновременно с заготовкой кормов белорусские аграрии формируют задел под урожай будущего года. В стране поднято зяби на площади 783 тыс. гектаров, что соответствует 55% от плана. Для проведения качественной зяблевой обработки и последующего ярового сева в хозяйствах уже накоплено 181 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных) — это 85% от необходимого объема.
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