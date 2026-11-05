УП «Белтехосмотр» с 16 ноября 2026 года начнет проводить оценку соответствия транспортных средств, осуществляющих международные перевозки скоропортящихся пищевых продуктов (СПС), во всех областных центрах страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ранее эта процедура выполнялась исключительно в столице, что вынуждало региональные компании тратить время на перегон техники в Минск.

С целью оптимизации этих логистических процессов и снижения издержек перевозчиков оформление протоколов испытаний переносится в том числе и в регионы, где получить необходимый документ для последующего получения итогового свидетельства в уполномоченном органе можно на базе технических центров в Минске (ул. Социалистическая, 26/13), Бресте (ул. 2-я Заводская, 4А), Витебске (ул. 6-я Суражская, 9А), Гродно (ул. Обухова, 28), Могилеве (ул. Кулибина, 31) и Гомеле (ул. Могилевская, 4А).

Запуск этих региональных точек осмотра позволит существенно ускорить процедуру подтверждения соответствия и упростит работу транспортных компаний по всей республике.